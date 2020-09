KSV will, Stadtallendorf muss punkten

Fußball-Regionalliga am Samstag

Hält Aufsteiger Hessen Kassel den Kontakt zur Spitzengruppe der Fußball-Regionalliga Südwest?

Mit einem Sieg am Samstag (14 Uhr) gegen den Tabellenvierten FC 08 Homburg würde der noch ungeschlagene KSV seine starke Frühform erneut unter Beweis stellen. Die Höhepunkte der Partie sehen Sie am Samstag ab 17.15 Uhr in der Sendung heimspiel! im hr-fernsehen.

Ebenfalls um 14 Uhr werden die Partien des FSV Frankfurt (bei Stuttgart II) sowie von Eintracht Stadtallendorf (gegen Elversberg) angepfiffen. Aufsteiger Stadtallendorf wartet nach wie vor auf den ersten Saisonsieg. Das Heimspiel des FC Gießen gegen Walldorf wurde nach einem Corona-Fall im Kader des FCG abgesagt.