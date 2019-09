In der Fußball-Regionalliga kommt es am Samstag (14 Uhr) zum Aufsteiger-Duell zwischen dem FC Bayern Alzenau und dem FC Gießen.

Während die Alzenauer überzeugend in die neue Spielzeit gestartet sind und aktuell den siebten Tabellenrang belegen, befinden sich die Gießener nach zehn Spieltagen mit elf Punkten auf Rang 15. In der vergangenen Hessenliga-Saison gab es am letzten Spieltag ein Remis (2:2) und in der Hinrunde einen Sieg für die Gießener (2:1). Was ebenso für den FC sprechen könnte: Die Gießener haben keines der vergangenen vier Auswärtsspiele in der Liga verloren.