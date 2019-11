Der FSV Frankfurt und Steinbach Haiger fahren wichtige Siege ein. Das Heimspiel des FC Gießen wird derweil zum Kartenfestival.

Der FSV Frankfurt hat am Samstagnachmittag in der Regionalliga Südwest einen 4:1 (2:1)-Sieg in Balingen gefeiert. Auch Steinbach Haiger nahm durch ein 2:0 (1:0) in Mainz drei Punkte mit. Der FC Gießen unterlag Elversberg mit 2:3 (1:1).

Der FSV Frankfurt geriet in Balingen zwar zunächst in Rückstand, drehte diesen aber noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel machten Dominik Nothnagel per Foulelfmeter und Arif Güclü in Überzahl den Deckel drauf.

Weitere Informationen TSG Balingen - FSV Frankfurt 1:4 (1:2) Tore: 1:0 Lauble (35.), 1:1 Born (37.), 1:2 Straub (44.), 1:3 Nothnagel (60./FE), 1:4 Güclü (68.)



Gelb Rot: Fritschi (61./Balingen)

Zuschauer: 725 Ende der weiteren Informationen

Der TSV Steinbach Haiger ging in Mainz kurz vor der Halbzeit durch Manuel Hoffmann in Führung, Serhat Ilhan erhöhte nach dem Seitenwechsel. Kurz vor dem Schlusspfiff flog der Mainzer Dominic Peitz mit Gelb-Rot vom Platz. Durch den Sieg bleibt das Team oben dran.

Weitere Informationen Mainz 05 II - Steinbach Haiger 0:2 (0:1) Tore: 0:1 Hoffmann (42.), 0:2 Ilhan (57.)



Gelb Rot: Peitz (90./Mainz)

Zuschauer: 405 Ende der weiteren Informationen

In Gießen gab es derweil Spektakel: Der FC unterlag Spitzenteam Elversberg knapp mit 2:3, wobei Manuel Feil alle drei Tore für den Gast erzielte. Zudem gab es insgesamt 17 Gelbe Karten und zwei Platzverweise: Ricardo Antonaci auf Gießener Seite (73.) sowie Luca Dürholtz von Elversberg (82.) flogen vom Platz.