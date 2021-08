In der Fußball-Regionalliga Südwest geht es am Mittwoch mit zwei Spielen mit hessischer Beteiligung weiter.

Bereits ab 14 Uhr tritt der TSV Steinbach Haiger bei Mainz 05 II an. Nach zwei Unentschieden in den ersten zwei Spielen peilt der TSV den ersten Sieg der noch jungen Saison 2021/22 an. Ab 18 Uhr empfängt dann der KSV Hessen Kassel den VfB Stuttgart II zum Heimspiel im Auestadion.

Auch die Nordhessen warten noch auf ihren ersten Saisonsieg. Bislang blickt der KSV auf ein Remis und eine Niederlage zurück. Der VfB hat bereits zwei Punkte mehr auf dem Konto.