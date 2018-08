Der SC Hessen Dreieich und der TSV Steinbach Haiger haben am Sonntag ein Remis eingefahren. Während es für den Aufsteiger aus Dreieich der erste Punkt der Saison war, sah es bei den Steinbachern bis zur Schlussminute nach einer Niederlage aus.

Der SC Hessen Dreieich hat in der Regionalliga Südwest am Sonntag die ersten Punkte der Saison eingefahren. Der Aufsteiger rang der TSG Balingen ein 1:1 Remis ab. Manuel Pflumm hatte die Gäste (24.) in Führung gebracht, Uwe Hesse traf zum Ausgleich für Dreieich (63.).

SC Hessen Dreieich - TSG Balingen 1:1 (0:1) Tore: 0:1 Pflumm (24.), 1:1 Hesse (63.)



Zuschauer: 652

Ekstatische Stimmung am Sonntag in Dreieich. Bild © Imago

Steinbach punktet in letzter Minute

Mit einem Tor in der letzten Spielminute sicherte Nikola Trkulja dem TSV Steinbach Haiger ein 1:1 gegen Freiburg II. Zuvor hatte Ivica Banovic einen fälligen Foulelfmeter verwandelt (74.)

SC Dreieich - TSG Balingen 1:1 (0:1) Tore: 1:0 Banovic (74./FE), 1:1 Trkulja (90.)



Zuschauer: 250

Topspiel am Montag

Der FSV Frankfurt empfängt am Montag Waldhof Mannheim zum Top-Spiel (20.15 Uhr). Bereits am Samstag hatte Eintracht Stadtallendorf beim 1.FC Saarbrücken mit 0:1 verloren.

