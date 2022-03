Der FSV Frankfurt steht mit Neu-Trainer Tim Görner am Samstag (14 Uhr) unter Zugzwang.

Bei der TSG Balingen müssen die abstiegsbedrohten Bornheimer dringend punkten, um die Abstiegsränge zu verlassen. Die TSG ist derzeit aber gut drauf und geht nach zwei Siegen in Folge mit ordentlich Rückenwind in die Partie gegen die Hessen. Punkte gegen den Abstieg kann auch der FC Gießen gut gebrauchen. Die Mittelhessen sind zeitgleich gegen Großaspach gefordert. Ein Heimsieg bringt den FC bis auf einen Punkt an den Tabellen-14. aus Baden-Württemberg. Der letzte Sieg gelang Gießen allerdings im Dezember.