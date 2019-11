Fußball-Regionalligist FC Gießen hat den zuletzt vereinslosen Flügelspieler Samir Benamar unter Vertrag genommen.

Der gebürtige Marokkaner war zuvor in 56 Drittliga-Spielen für Rot-Weiß-Erfurt aktiv und hielt sich zuletzt schon bei den Mittelhessen fit. Auf der linken Außenbahn ist er sowohl defensiv als auch offensiv einsetzbar. Für das Auswärtsspiel am Samstag (14 Uhr) in Balingen ist Benamar bereits spielberechtigt.