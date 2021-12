Durchatmen beim FSV Frankfurt und FC Gießen. Die beiden hessischen Kellerkandidaten konnten ihre Duelle deutlich für sich entscheiden.

Der FSV Frankfurt hat am Samstag in der Fußball-Regionalliga einen wichtigen 3:0-Heimsieg gefeiert und die TSG Hoffenheim II somit in die Kellerregion gezogen. Dren Hodja (28.) und Jake Hirst (38.) sorgten für eine beruhigende 2:0-Pausenführung, Manuel Reutter erzielte kurz nach Wiederanpfiff den entscheidenden Treffer (46.). Mit 21 Zählern belegt der FSV Rang 17.

Weitere Informationen FSV Frankfurt – Hoffenheim II 3:0 (2:0) Tore: 1:0 Hodja (29.), 2:0 Hirst (38.), 3:0 Reutter (46.)

Zuschauer: 882 Ende der weiteren Informationen

Auch der FC Gießen durfte am Ende über einen deutlichen Sieg jubeln. Der FSV Schott Mainz wurde final mit 3:0 (0:0) besiegt. Gianluca Lo Scrudato (71.) und ein Doppelpack von Aykut Öztürk (82./90.) sorgten für drei Zähler.