Der FSV Frankfurt hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Ahmed Azaouagh um ein Jahr verlängert.

Wie der Regionalligist am Mittwoch mitteilte, spielt das Frankfurter Urgestein auch in der kommenden Spielzeit am Bornheimer Hang. " Vor allem im Spiel gegen den Ball ist er mit seinen vielen Balleroberungen und seiner Laufbereitschaft ein wichtiger Faktor für unser Spiel", lobte FSV-Trainer Tim Görner den 27-Jährigen.