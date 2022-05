Symbolbild: Der FSV Frankfurt und die SV Elversberg hielten in den Schlussminuten Sicherheitsabstand.

Weil sich der FSV Frankfurt und die SV Elversberg zwölf Minuten lang nicht attackierten, wird den beiden Teams Unsportlichkeit vorgeworfen. Die Bornheimer können den Wirbel nicht nachvollziehen.

Zwölf Minuten lang schoben sich die Abwehrspieler der SV Elversberg den Ball hin und her. Zwölf Minuten lang gaben die Angreifer des FSV Frankfurt ihnen Geleitschutz. Nach dem Schlusspfiff jubelten alle gemeinsam auf dem Rasen.

Durch das 1:1 gegen die SV Elversberg am vorletzten Spieltag der Regionalliga Südwest hat der FSV Frankfurt den Klassenerhalt quasi eingetütet. Elversberg wird – wenn kein Wunder mehr geschieht – in der kommenden Spielzeit in der 3. Liga spielen. Beiden Teams hatte das Remis gereicht, um ihre Verfolger auf jeweils drei Punkte auf Distanz zu halten. Bei einer viel besseren Tordifferenz.

"Da wäre sich jeder selbst am nächsten gewesen"

In den sozialen Medien kam der Nichtangriffspakt der beiden Mannschaften aber überhaupt nicht gut an. An die "Schande von Gijon" wird da erinnert, von "Schiebung im Auf- und Abstiegskampf" gesprochen. Mindestens sei das zwölfminütige Ballgeschiebe aber unsportlich gewesen.

Marvin 💙🖤 @petrig386 Ein schwarzer Tag für den deutschen Fußball! Maximale Schiebung im Auf- & Abstiegskampf. 12 Min lang wird das Spielen komplett eingestellt, die SVE hat 100% Ballbesitz, der FSV bewegt sich nicht und die Fans klatschen.. Gijon 2.0, ich hoffe die SVE steigt chancenlos wieder ab. [zum Tweet mit Bild]

Thomas Brendel, der Sportliche Leiter des FSV, verteidigte das Vorgehen der Bornheimer hingegen. "Die Elversberger haben nicht nach vorne gespielt, und wir wollten keine Balleroberung haben", sagte er am Sonntag der FAZ . Warum sollten die Hessen auch? Der Punkt reichte ihnen, um mit ziemlicher Sicherheit die Klasse zu halten. "Zwei andere Mannschaften hätten es genauso gemacht. Da wäre sich jeder selbst am nächsten gewesen", ist Brendel überzeugt.