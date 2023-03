Zum Start ins Regionalliga-Jahr kommt es gleich zum Aufeindertreffen zwischen dem FSV Frankfurt und den Offenbacher Kickers.

Das Duell der Nachbarstädte steigt am Sonntag um 13 Uhr am Bornheimer Hang. "Sicherlich ist es für die Fans ein besonderes Spiel. Wir wollen von Anfang an da sein und gut in die Liga starten", sagte OFC-Geschäftsführer Georg. Wollen die Kickers im Aufstiegsrennen eine Rolle spielen, sollten sie gleich zum Auftakt punkten. Der FSV will seinen Platz im Mittelfeld halten. In der Winterpause stießen mit Falaye, Oubella und Farouk drei neue Spieler dazu.