In der Regionalliga Südwest kommt es am Dienstag erstmals in dieser Saison zum Mittelhessen-Derby.

Aufsteiger FC Gießen empfängt ab 18 Uhr den stark in die Saison gestarteten TSV Steinbach Haiger. "Für die Region ist die Partie in Gießen definitiv ein wichtiges Spiel", sagte TSV-Neuzugang Manuel Hoffmann. "Ich bin heiß auf das Derby."

Ähnlich äußerte sich Trainer Adrian Alipour: "Wir müssen dort alles raushauen, dann haben wir auch eine Chance." Mit einem 1:0 in Pirmasens hat der FCG am Wochenende seinen ersten Sieg eingefahren. Bayern Alzenau empfängt am Mittwoch (ebenfalls ab 18 Uhr) Rot-Weiß Koblenz.