Der FC Gießen hat eine ganz schwere Aufgabe in Elversberg vor der Brust. Der FSV Frankfurt steht vor einem Duell auf Augenhöhe, KSV Hessen Kassel hingegen ist favorisiert.

Der FC Gießen steht am Samstag (14 Uhr) in der Regionalliga Südwest vor einer Herkulesaufgabe. Die Reise geht zum Spitzenteam SV Elversberg. Die Gießener belegen aktuell einen Abstiegsplatz, Elversberg hingegen strebt als Tabellenvierter an die Spitze der Liga.

Der FSV Frankfurt steht vor einem ganz wichtigen Duell gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Bei einem Sieg könnte man den drei Punkte entfernten Konkurrenten tabellarisch überholen. Der KSV Hessen Kassel hat auf dem Papier eine Pflichtaufgabe zu bewältigen. Tabellenschlusslicht Schott Mainz ist klarer Underdog in dieser Begegnung. Kassel kommt mit dem Selbstvertrauen, Spitzenteam FSV Mainz II geschlagen zu haben.