Fußball-Regionalliga Hessen-Derby in Gießen

In der Fußball-Regionalliga steht am Samstag (14 Uhr) das nächste Hessen-Derby an.

Im Tabellenkeller empfängt dabei der FC Gießen als Tabellenvorletzter das Schlusslicht aus Stadtallendorf. Die beiden mittelhessischen Rivalen trennen aktuell fünf Punkte in der Tabelle.

Ganz am anderen Ende des Tableaus befindet sich weiter der TSV Steinbach Haiger. Der TSV bekommt es zur gleichen Uhrzeit mit einem weiteren Kellerkind zu tun: TuS Koblenz. Ebenfalls am Samstag trifft zudem Bayern Alzenau auf den FC 08 Homburg.