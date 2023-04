In der Regionalliga Südwest kommt es am Samstag (14 Uhr) zum Duell zweier hessischer Teams.

Während Gastgeber Steinbach Punkte im Aufstiegskampf einsammeln will, brauchen die Gäste aus Kassel weiter dringend Zählbares im Tabellenkeller. Gegen Kassel konnte der TSV in elf Liga-Duellen noch nie gewinnen.

Zwei weitere Hessen-Clubs treten am Samstag auswärts an: Der FSV Frankfurt will seine Erfolgsserie bei der Hoffenheimer Reserve ausbauen. Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz muss beim Tabellenschlusslicht Koblenz ran und will nach drei sieglosen Partien wieder einen dreifachen Punktgewinn einfahren.

