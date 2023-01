Der KSV Hessen Kassel hat sich für den Abstiegskampf in der Fußball-Regionalliga verstärkt. Abwehrspieler Michael Glück kommt von 1860 München.

Der KSV Hessen Kassel hat am Donnerstag die Verpflichtung von Michael Glück bekanntgegeben. Der 19 Jahre alte schließt sich dem Fußball-Regionalligisten bis zum Sommer an. Glück kam bei 1860 München in der dritten Liga einmal zum Einsatz.

Kaderplaner Ingmar Merle erklärte in der offiziellen Pressemitteilung: Mit ihm versprechen wir uns einen Mehrwert, der unsere Mannschaft qualitativ weiter stärken wird." Kassel befindet sich im Abstiegskampf und belegt aktuell mit 16 Punkten Rang 14.