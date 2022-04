Der KSV Hessen Kassel kommt einem weiteren Jahr Fußball-Regionalliga immer näher. Gegen den FSV Mainz II setzten sich die Nordhessen vor eigenem Publikum durch.

Der KSV Hessen Kassel hat in der Fußball-Regionalliga am Mittwochabend einen großen Sprung in Richtung Klassenerhalt gemacht. Die Nordhessen setzten sich mit 2:1 (1:1) gegen den FSV Mainz II durch. Jascha Döringer (14.) und Marcel Fischer (74.) trafen für den KSV, der zwischenzeitliche Ausgleich durch Felix Könighaus (16.) war zu wenig für die Gäste. Mit 41 Punkten belegt Kassel Rang sieben und kann bei zehn Zählern Vorsprung auf die Abstiegsränge die Planungen für eine weitere Saison Regionalliga vorantreiben.