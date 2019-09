Keine Tore am Bornheimer Hang: Das Duell zwischen dem FSV Frankfurt und Kickers Offenbach endet ohne Sieger. Es ist ein Remis, das keinem weiterhilft.

Von Beginn an entwickelte sich am Sonntagnachmittag ein umkämpftes Rhein-Main-Derby zwischen dem FSV Frankfurt und Kickers Offenbach. Chancen waren in diesem Duell aber Mangelware, das Duell endete somit folgerichtig 0:0.

Ein Remis, das keinem weiterhilft

Das Remis hilft beiden Mannschaften nicht weiter. Die Bornheimer belegen mit 13 Zählern den 13. Platz und bleiben somit knapp über dem Strich. Der OFC hingegen verpasst als Tabellensechster den Anschluss an die oberen Ränge. Spitzenreiter Saarbrücken ist inzwischen zehn Zähler entfernt.