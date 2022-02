Die Offenbacher Kickers sind am Sonntag (14 Uhr) bei der TSG Hoffenheim II gefordert.

"Die TSG ist sehr schwer einzuschätzen, da man nicht weiß, wer dort auflaufen wird", warnte OFC-Trainer Sreto Ristic vor der Bundesliga-Reserve. Die Kickers haben nach der Pleite gegen RW Koblenz allerdings wieder etwas gutzumachen. "Neben den Langzeitverletzten fallen ja nun auch noch Maik Vetter und Denis Huseinbasic aus", so Ristic. "Dennoch haben wir eine gute Mannschaft und wir wollen auch in Hoffenheim punkten." Um den Anschluss an Ligaprimus Mainz zu halten, sollten die Hessen gewinnen.