Der Höhenflug der Offenbacher Kickers hält weiter an: Das Team von Trainer Daniel Steuernagel gewinnt in Unterzahl bei der Reserve der TSG Hoffenheim und grüßt nun von der Tabellenspitze.

Die Offenbacher Kickers haben in der Fußball-Regionalliga den Sprung an die Tabellenspitze geschafft. Das Team von Trainer Daniel Steuernagel gewann am Sonntagmittag bei der Reserve der TSG Hoffenheim mit 2:1 (0:1).

Die Hessen gingen dabei in der ersten Halbzeit in Rückstand, Tim Linsbichler traf für die Kraichgauer zur frühen Führung (13. Minute). In der zweiten Halbzeit konnte der OFC die Partie jedoch drehen. In der 58. Minute glich Nejmeddin Daghfous die Partie aus, Francesco Lovric gelang sogar noch der Siegtreffer (81.). Und das sogar in Unterzahl, da Kevin Pezzoni in der 59. Minute die Rote Karte gesehen hatte.