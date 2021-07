Fußball-Regionalligist FSV Frankfurt und Elmir Muhic gehen ab sofort getrennte Wege.

Elmir Muhic und der FSV Frankfurt haben sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Dies vermeldeten die Bornheimer am Freitag. Muhic vor einem Jahr von Viktoria Griesheim und absolvierte 17 Partien für den FSV. Thomas Brendel, Sportlicher Leiter, sagte: "Elmir kam im Laufe der Rückrunde auf mehr Einsätze und hat einen Schritt nach vorne gemacht. Trotzdem hat Elmir den Ehrgeiz auf mehr Spielzeit als zuletzt zu kommen und hat uns deshalb gebeten, den Vertrag aufzulösen." Beim Testspiel am Samstag in Erlensee (16 Uhr) ist Muhic schon nicht mehr dabei.