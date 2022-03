Für den FSV Frankfurt steht am Samstag (14 Uhr) das nächste wegweisende Spiel im Abstiegskampf an.

Nach dem unglücklichen 2:2 gegen den Ligaschlusslicht TSV Mainz sind die Bornheimer nun beim Vorletzten aus Pirmasens gefordert. Nur ein Sieg verschafft dem FSV im Kampf um den Klassenerhalt ein wenig Luft.

Am anderen Ende der Tabelle will der TSV Steinbach Haiger zeitgleich mit einem Sieg in Aalen den Anschluss an Liga-Primus Mainz 05 II halten. Der Abstand beträgt fünf Punkte.

Zum Traditionsduell kommt es derweil in Kassel. In Nordhessen bittet der ortsansässige KSV den SSV Ulm zum Tanz.