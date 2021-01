Die Wetterbedingungen haben den Terminkalender der Fußball-Regionalliga etwas durcheinandergewirbelt. Betroffen waren unter anderem Kickers Offenbach, TSV Steinbach Haiger und Eintracht Stadtallendorf.

Die Fußball-Regionalliga hat am Montag neue Spieltermine bekannt gegeben. Aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes haben TSV Steinbach Haiger und Eintracht Stadtallendorf das Heimspielrecht getauscht. Statt am Dienstag wird das Duell am Mittwoch, den 20.Januar (18 Uhr), in Stadtallendorf ausgetragen. Außerdem wurde das am Samstag ausgefallene Spiel der Offenbacher Kickers in Homburg neu angesetzt. Die Begegnung findet am Mittwoch, den 10. Februar (17 Uhr), statt.