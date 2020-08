Im letzten Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Opalenica (Polen) trafen die Offenbacher Kickers heute auf den FC Erzgebirge Aue. Der Regionalligist konnte sich mit 1:0 durchsetzen.

Die Offenbacher Kickers haben das Trainingslager in Polen am Freitag mit einem Erfolg im Testspiel gegen den FC Erzgebirge Aue erfolgreich beendet. Die über zweimal 35 Minuten ausgetragene Partie endete 1:0, gegen den Zweitligisten traf Pelle Hoppe (65. Minute) kurz vor Schluss. Am Samstag reist der OFC-Tross zurück nach Offenbach.