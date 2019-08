Die Offenbacher Kickers haben im Heimspiel gegen den VfR Aalen Remis gespielt. Besser machte es der TSV Steinbach Haiger mit einem deutlichen Sieg gegen Bayern Alzenau.

Die Offenbacher Kickers sind im Heimspiel gegen den VfR Aalen nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen. Das Tor von Francesco Lovric in der 81. Minute beantworteten die Gäste durch Gino Windmüller postwendend. Die Kickers mussten lange in Unterzahl agieren, nachdem Gerrit Gohlke in der 37. Minute glatt Rot gesehen hatte.

Weitere Informationen Kickers Offenbach - VfR Aalen 1:1 (0:0) Tore: 1:0 Lovric (81.), 1:1 Windmüller (83.)

Rot: Gohlke (37.)

Zuschauer: 8.118 Ende der weiteren Informationen

Der TSV Steinbach Haiger hat sein Heimspiel gegen Aufsteiger Bayern Alzenau deutlich mit 4:1 gewonnen. Kurz vor der Pause brachte Sascha Marquet die Hessen per Foulelfmeter in Führung, nach dem Seitenwechsel machten Christopher Kramer per Doppelpack sowie Dino Bisanovic alles klar. Marcel Wilke hatte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für Alzenau erzielt.