In der Fußball-Regionalliga empfängt Kickers Offenbach den FSV Frankfurt am Dienstag (19 Uhr) zum Main-Duell am Bieberer Berg.

Für den OFC geht es darum, den Kontakt zum Spitzenreiter aus Bornheim nicht zu verlieren. Der FSV liegt in der Tabelle aktuell sieben Punkte vor den Kickers, die am Wochenende in Mainz nur einen Punkt geholt hatten. Im Tabellenkeller reist, ebenfalls um 19 Uhr, zudem Eintracht Stadtallendorf zu Bayern Alzenau. Die Mittelhessen brauchen als Tabellenletzter dringend Punkte gegen den Abstieg.