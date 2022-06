Die Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach und Hessen Kassel haben am Montag jeweils einen Transfer vermeldet.

Der OFC hat Mittelfeldspieler Christian Derflinger vom Nordost-Regionalligisten Altglienicke verpflichtet. Der 28 Jahre alte Offensivsieler war in der Jugend u.a. für den FC Bayern aktiv.

Hessen Kassel wird derweil in der kommenden Saison auf Offensivtalent Moritz Flotho verzichten müssen. Nach einer Vertragsauflösung in gegenseitigem Einvernehmen wird der 20-Jährige zur kommenden Spielzeit in die U23 des FC Schalke 04 wechseln.