In der Fußball-Regionalliga wollen die Offenbacher Kickers ihre Serie von drei Spielen in Folge ohne Niederlage am Freitagabend fortsetzen.

Das Team von Trainer Steven Kessler reist dazu zum FC-Astoria Walldorf (19.30 Uhr). Die Gastgeber befinden sich aktuell nur einen Rang hinter den Kickers auf Platz sechs.

Bereits eine halbe Stunde zuvor um 19 Uhr ist der TSV Steinbach Haiger gefordert. Der Tabellenzweite reist zur zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim. Mit einem Sieg könnte der TSV mindestens für einen Abend mit dem Spitzenreiter aus Saarbrücken gleichziehen.