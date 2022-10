Kickers Offenbach hat mit einem Leistungsträger verlängert. Linksverteidiger Ronny Marcos bleibt dem Fußball-Regionalligisten auch über den Sommer hinaus erhalten.

Ronny Marcos hat seinen Vertag bei Kickers Offenbach am Freitag verlängert. Eine Dauer kommunizierte der Verein allerdings nicht. Geschäftsführer Matthias Georg lobte den 29-Jährigen in der Pressemitteilung: "Ronny Marcos ist mit über 100 Pflichtspielen für den OFC eine tragende Säule in unserer Mannschaft. Er ist auf und neben dem Platz ein Vorbild in puncto Einsatzbereitschaft und Mentalität und passt daher wunderbar zu den Kickers."

Marcos selbst fühlt sich sehr wohl bei den Kickers: "Offenbach ist für mich wirklich ein Stück Heimat geworden. Mit dem Unterzeichnen des Vertrags sieht man auch, dass das nicht nur eine Floskel ist. Ich bin weiterhin überzeugt vom Projekt des OFC. Ich habe das Ziel mit Kickers Offenbach aufzusteigen und dafür bin ich bereit alles zu geben.“