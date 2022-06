Neuzugang für Kickers Offenbach. Der Fußball-Regionalligist holt mit Maximilian Engl einen neuen Torhüter.

Kickers Offenbach hat am Mittwoch die Verpflichtung von Maximilian bekanntgegeben. Der 24-Jährige stand zuletzt bei der U23 des FC Augsburg in der Regionalliga Bayern zwischen den Pfosten. Engl sagte in der offiziellen Pressemitteilung des Vereins: "Mein Ziel beim OFC ist es so viele Spiele wie möglich zu machen, dem Verein bei seinem großen Ziel, dem Aufstieg, zu helfen, die Spiele zu gewinnen, die Fans zu begeistern und einfach eine erfolgreiche Saison zu spielen." Laut Geschäftsführer Matthias Georg bringe der Schlussmann "eine hohe spielerische Qualität mit". Engl sei "sehr stark im Eins gegen Eins".