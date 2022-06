Kickers Offenbach bastelt weiter am Kader für die kommende Regionalliga-Saison.

Wie der OFC am Donnerstag bekanntgab, wird Björn Jopek künftig die Fußballschuhe für die Offenbacher schnüren. Der Mittelfeldspieler wechselt von Viktoria Berlin an den Main. "Mit seiner Übersicht und Passqualität kann er eine Führungsrolle übernehmen", so OFC-Geschäftsführer Matthias Georg.