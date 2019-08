Kickers Offenbach erwartet am Samstagnachmittag den FC Elversberg zum Spitzenspiel der Regionalliga. Zeitgleich findet das Hessenderby zwischen dem FC Gießen und FSV Frankfurt statt.

Der OFC kann seinen starken Saisonstart am sechsten Spieltag veredeln und den SV Elversberg am Samstag (14 Uhr) mit einem Sieg auf fünf Punkte distanzieren. Allerdings muss Trainer Daniel Steuernagel mit den gesperrten Gerrit Gohlke, Kevin Pezzoni und dem verletzten Mannschaftskapitän Richard Weil auf drei Leistungsträger verzichten.

Beim Duell zwischen dem FC Gießen und FSV Frankfurt geht der Blick in die untere Hälfte der Tabelle. Die Bornheimer unterlagen zwar erst einmal, kamen dreimal aber nicht über ein Remis hinaus und holten so sechs Punkte. Auch die Mittelhessen haben nach dem Aufstieg in die Regionalliga noch Probleme und konnten bislang vier Zähler sammeln.