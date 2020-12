Nach der ernüchternden 0:2-Niederlage am vergangenen Wochenende will Kickers Offenbach in der Fußball-Regionalliga am Dienstag Wiedergutmachung.

Dazu reist der OFC um 19 Uhr zur TSG Balingen. Für die Kickers wäre ein Sieg enorm wichtig, um in der Tabelle nicht den Anschluss an Spitzenreiter Freiburg II zu verlieren. "Wichtig ist, dass bei uns jeder Spieler in seine Zweikämpfe kommt und wir entsprechend unser Spiel machen können", betonte OFC-Coach Angelo Barletta vor der Partie. Ebenfalls am Dienstag trifft zudem Bayern Alzenau auf Freiburg II (14 Uhr).