Kickers Offenbach hat Linksaußen Dominik Wanner unter Vertrag genommen.

Wie der Regionalligist am Dienstag mitteilte, wechselt der 23-Jährige von Ligakonkurrent FSV Mainz II an den Bieberer Berg. "Er kann die komplette linke Seite spielen und erweitert damit unsere Optionen in der kommenden Saison", so OFC-Geschäftsführer Matthias Georg.