Kein Sieger im Hessen-Derby: Der TSV Steinbach Haiger und Kickers Offenbach haben sich am Samstag die Punkte geteilt. Das Tabellenschlusslicht aus Stadtallendorf feierte derweil einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Remis zwischen Stainbach Haiger und Offenbach [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Der TSV Steinbach Haiger und Kickers Offenbach haben sich in der Fußball-Regionalliga mit 1:1 (0:1) getrennt. In der erste Halbzeit gingen die Gäste aus Offenbach in Führung. Moritz Reinhard erzielte in der 37. Minute das 1:0. Timo Kunert traf im zweiten Abschnitt zum Ausgeich (51.). Der TSV verpasste es damit, in der Tabelle näher an den OCF heran zu rücken.

Weitere Informationen TSV STEINBACH HAIGER -KICKERS OFFENBACH 1:1 (0:1) Tore: TSV Steinbach Haiger -Kickers Offenbach 1:1 (0:1)



Zuschauer: 1.749 Ende der weiteren Informationen

Stadtallendorf bezwingt Worms

Einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf feierte derweil Eintracht Stadtallendorf. Der Tabellenletzte gewann vor heimischer Kulisse gegen Wormatia Worms mit 2:1 (0:0). Die Wormser Führung durch Dimitrios Ferfelis (78.) glich erst Kevin Vidakovics in der 90. Minute aus. Daniel Vier traf in der Nachspielzeit zum Siegtreffer.

Weitere Informationen EINTRACHT STADTALLENDORF - WORMATIA WORMS 2:1 (0:0) Tore: 0:1 Ferfelis (78.), 1:1 Vidakovics (90.), 2:1 Vier (90.+4)



Zuschauer: 683 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel!, 6.4.2019, 17.15 Uhr