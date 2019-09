Der TSV Steinbach Haiger bejubelt seinen Auswärtssieg in Elversberg.

Der TSV Steinbach Haiger bejubelt seinen Auswärtssieg in Elversberg. Bild © Imago Images

In der Fußball-Regionalliga Südwest gehen am Samstag drei der vier hessischen Teams als Sieger vom Platz. Offenbach und Frankfurt gelingt ein Befreiungsschlag, Steinbach Haiger gehört weiter zur Spitzengruppe.

Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach ist in Spiel eins nach der Entlassung von Trainer Daniel Steuernagel der erhoffte Befreiungsschlag gelungen. Unter Interimscoach Steven Kessler bezwang der OFC am Samstag Tabellenschlusslicht Koblenz mit 4:0. Lovric (6. Spielminute), Hartmann (18.), Lemmer (27.) und Daghfous (36.) erzielten in nur 30 Minuten vier Tore.

Weitere Informationen Kickers Offenbach - RW Koblenz 4:0 (4:0) Tore: 1:0 Lovric (6.), 2:0 Hartmann (18.), 3:0 Lemmer (27.), 4:0 Daghfous (36.)

Zuschauer: 5.112 Ende der weiteren Informationen

Der FC Gießen verpasste derweil beim 0:2 gegen Spitzenreiter Saarbrücken eine Überraschung. Eisele (64.) und Jänicke (69.) ließen mit ihren Toren den FCS seiner Favoritenrolle gerecht werden.

Weitere Informationen FC Gießen - FC Saarbrücken 0:2 (0:0) Tore: 0:1 Eisele (64.), 0:2 Jänicke (69.)

Zuschauer: 2.613 Ende der weiteren Informationen

Besser lief es für den FSV Frankfurt, der nach drei Niederlagen in Folge mit 2:0 beim Bahlinger SC erfolgreich war. Mangafic (44.) sowie Güclü (90.+5) sorgten für ein Aufatmen bei den Bornheimern.

Weitere Informationen Bahlinger SC - FSV Frankfurt 0:2 (0:1) Tore: 0:1 Mangafic (44.), 0:2 Güclü (90.+5)

Zuschauer: 910 Ende der weiteren Informationen

Der TSV Steinbach Haiger hält durch ein 2:0 in Elversberg den Anschluss zu Saarbrücken und bleibt Tabellenzweiter. Kramer (38.) und Hoffmann (66.) trafen.