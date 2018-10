Nach einer Niederlage im Krisen-Gipfel der Regionalliga findet sich Eintracht Stadtallendorf am Tabellenende wieder. Hessen Dreieich kann doch noch gewinnen, während Steinbach Haiger Richtung Tabellenspitze klettert.

Eintracht Stadtallendorf hat im Kellerduell gegen den bis dato Tabellenletzten Astoria Walldorf eine 1:4 (0:3)-Niederlage einstecken müssen. Für die Mittelhessen war es das zehnte sieglose Spiel in Folge, Stadtallendorf ist nun Tabellenletzter in der Regionalliga Südwest. Trainer Dragan Sicaja hatte vor der Partie noch klipp und klar einen Sieg seiner Mannschaft gefordert, die dann zur Pause bereits hoffnungslos mit 0:3 hinten lag. Der Ehrentreffer gelang Celik in der 63. Minute per Foulelfmeter.

Weitere Informationen Eintracht Stadtallendorf - FCA Walldorf 1:4 (0:3) Tore: 0:1 Pellowski (20.), 0:2 Wekesser (23.), 0:3 Schön (29.), 0:4 Wekesser (61.), 1:4 Celik (63./FE)



Dreieich beendet Sieglos-Serie

Der SC Hessen Dreieich, zuvor fünf Mal ohne Sieg, gewann am Samstag mit 2:1 (1:0) und stellte damit zumindest etwas den Anschluss an die Nicht-Abstiegsränge her. Dreiech hat nun elf Zähler nach 14 Spielen auf dem Konto. Die Tore für die Hessen erzielten Hesse (34.) und Reljic (75.).

Weitere Informationen SC Hessen Dreieich - VfB Stuttgart II 2:1 (1:0) Tore: 1:0 Hesse (34.), 1:1 Tomic (52.), 2:1 Reljic (75.)



Steinbach souverän

Ganz andere Ambitionen hat Steinbach Haiger: Der TSV schlug die SV Elversberg im Heimspiel mit 3:0 (0:0) und kletterte dadurch auf den zweiten Tabellenplatz. Ein Eigentor des Elversbergers Eglseder leitete den Steinbacher Statement-Sieg ein (46.). Marquet (56.) und Heister (89.) schraubten das Ergebnis vor 1.103 Zuschauern in die Höhe.