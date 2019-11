Steinbach dreht Partie in Walldorf, FSV mit Nullnummer

Der TSV Steinbach Haiger hat in der Fußball-Regionalliga den nächsten Sieg eingefahren. In Walldorf konnter der TSV die Partie drehen. Der FSV Frankfurt kam hingegen nicht über ein Remis hinaus.

Der TSV Steinbach Haiger hat am Freitag in der Regionalliga Südwest mit 4:2 (0:1) beim FC-Astoria Walldorf gewonnen. Der TSV konnte dabei die Partie nach einem Halbzeit-Rückstand noch drehen. Durch den Sieg in Walldorf hält Steinbach weiter den Kontakt zum Spitzenreiter aus Saarbrücken.

Weitere Informationen FCA Walldorf - TSV Steinbach Haiger 2:4 (1:0) Tore: 1:0 Becker (14.), 1:1 Strujic (53.), 1:2 Bisanovic (59.), 1:3 Lahn (68.), 2:3 Becker (69.), 2:4 Al-Azzawe (83.)



Zuschauer: 230 Ende der weiteren Informationen

FSV mit Remis gegen TSG-Reserve

Ebenfalls am Freitagabend spielte der FSV Frankfurt. Die Bornheimer kamen vor heimischer Kulisse gegen die Reserve der TSG Hoffenheim aber nicht über ein 0:0 hinaus. Die Frankfurter verpassten dadurch einen weiteren Schritt raus aus dem Tabellenkeller der Regionalliga.