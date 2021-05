Der TSV Steinbach Haiger hat auf der Zielgeraden der laufenden Regionalliga-Saison noch ein echtes Spitzenspiel vor der Brust.

Die Mittelhessen empfangen am Dienstag (19 Uhr) den Tabellenzweiten aus Elversberg. Rein sportlich geht es für den TSV um nicht mehr viel, der Aufstieg ist längst abgehakt. Auch für Kickers Offenbach hat sich das Thema Aufstieg schon erledigt. Der OFC empfängt zur gleichen Uhrzeit den FC-Astoria Walldorf. Bereits abgestiegen ist Eintracht Stadtallendorf. Die Mittelhessen reisen am Dienstag zum Ex- Bundesligisten aus Ulm. Anstoß ist ebenfalls um 19 Uhr.