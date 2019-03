Am 24. Spieltag in der Regionalliga sind am Dienstag gleich drei Clubs aus Hessen gefordert.

Der TSV Steinbach Haiger trifft um 18.30 Uhr zu Hause auf die Reserve des VfB Stuttgart . Die Schwaben befinden sich aktuell nur auf Platz 14 in der Tabelle.

Eine Stunde später sind auch der Tabellenletzte aus Stadtallendorf und der Tabellenvorletzte aus Dreieich gefordert. Die Eintracht aus Stadtallendorf empfängt vor heimischer Kulisse den Tabellenführer aus Mannheim, Hessen Dreieich muss zu Hause gegen den Tabellen-13. aus Worms ran.