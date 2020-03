Steinbach-Spiel in Alzenau erneut abgesagt

Fußball-Regionalliga Steinbach-Spiel in Alzenau erneut abgesagt

Das Regionalliga-Spiel des TSV Steinbach Haiger bei Bayern Alzenau muss erneut verlegt werden.

Wie die Liga am Montag mitteilte, muss die für Dienstag angesetzte Partie ein weiteres Mal wegen Unbespielbarkeit des Platzes verschoben werden. Starke Regenfälle haben den Rasen in Alzenau in der vergangenen Woche zu sehr durchnässt. Ein neuer Spieltermin steht noch nicht fest.