Fußball-Regionalliga Steinbach will die Tabellenführung

Der TSV Steinbach Haiger kann in der Regionalliga Südwest am Freitag zumindest für einen Abend die Tabellenführung übernehmen.

Die Mittelhessen, aktuell Tabellendritter, befinden sich nur zwei Punkte hinter dem Tabellenführer Mainz II, der erst am Samstag bei den Offenbacher Kickers antritt. Auch der Zweite aus Elversberg ist erst am Samstag aktiv. Pflicht für den Sprung an die Spitze ist dabei ein Sieg im Hessen-Duell gegen den FC Gießen (19 Uhr). Der FC brauchst selbst dringend Punkte, um die Abstiegszone der Regionalliga verlassen zu können.