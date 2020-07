Die Fußball-Regionalliga Südwest hat die ersten drei Spieltage der kommenden Saison terminiert.

So geht es für Aufsteiger Hessen Kassel am 5. September (Samstag, 14 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei VfB Stuttgart II los. Kickers Offenbach startet zeitgleich mit einem Heimspiel gegen den Bahlinger SC.

Der FC Gießen tritt am ersten Spieltag zu Hause gegen Homburg an, Steinbach Haiger gegen Walldorf und der FSV Frankfurt bei Freiburg II. Aufsteiger Stadtallendorf muss einen Tag länger auf seine Regionalliga-Rückkehr warten und tritt erst am 6. September (Sonntag, 14 Uhr) beim TSV Mainz an.