Am fünften Spieltag der Fußball-Regionalliga Südwest tritt Kickers Offenbach am Freitag (19 Uhr) bei der TSG Balingen an.

Die Mannschaft von Cheftrainer Angelo Barletta hat als einziges Team der Liga bislang noch immer keinen Gegentreffer zugelassen. Mit einem Sieg in Balingen winkt dem OFC die vorläufige Rückkehr an die Tabellenspitze.

Bereits eine halbe Stunde eher wird das Heimspiel des TSV Steinbach Haiger gegen Großaspach angepfiffen. Auch der TSV kann nach drei Siegen aus den ersten vier Spielen seine Position in der Spitzengruppe der Liga festigen.