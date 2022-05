Eintracht Stadtallendorf hat am Samstag in der Hessenliga den vorzeitigen Aufstieg verpasst. Die Mannschaft verspielte gegen Eddersheim einen 2:0-Vorsprung.

Am Ende hieß es 2:2 (2:0). Damijan Heuser (7.) und Del Angelo Williams (36.) hatten die Hausherren in Front gebracht, die Gegentore fielen in der 68. und 91. Minute. Williams und Amar Zildzovic flogen vor dem Ende vom Platz. Einen Spieltag vor Schluss bleibt Stadtallendorf aber weiter Erster in der Aufstiegsrunde und kann am kommenden Wochenende bei Hessen Dreieich den Aufstieg perfekt machen.