Fußball Viele Tore in der Hessenliga

Einen torreichen Samstag gab es in der Hessenliga: Hessen Kassel und Stadtallendorf trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden, in Fernwald feierte der SV Neuhof einen 2:0-Sieg.

Waldgirmes bezwang Hanau mit 2:0 und auch Dietkirchen siegte. 2:1 stand es am Ende gegen Hadamar vor heimischer Kulisse. Bereits am Freitag hat Hessen Dreieich mit 1:2 gegen Bad Vilbel verloren und der VfB Ginsheim gegen Griesheim. Ebenfalls mit 1:2 verlor auch Walldorf beim FC Eddersheim. Komplettiert wird der Spieltag am Sonntag von Baunatal gegen Friedberg und Steinbach gegen Fulda-Lehnerz.