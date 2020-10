Hessen-Derby in der Regionalliga

Zum Auftakt der Englischen Woche in der Fußball-Regionalliga kommt es am Dienstag (19 Uhr) zum Hessen-Derby in Offenbach.

Der OFC trifft dabei auf den FC Gießen. Während die Mittelhessen Punkte im Tabellenkeller benötigen, wollen die Offenbacher den Anschluss an die Tabellenspitze nicht verlieren. Ebenfalls am Dienstag trifft der formstarke FSV Frankfurt vor heimischer Kulisse auf den Tabellenfünften aus Elversberg. Ein Auswärtsspiel steht für Hessen Kassel an. Die Nordhessen treffen auf den Tabellennachbarn aus Aalen und wollen Abstand zwischen sich und die Abstiegsränge bringen.