Das Regionalliga-Wochenende startet für Hessen Kassel bereits am Freitag.

Die Nordhessen treten dann beim FSV Mainz II an (19 Uhr). Für Trainer Alexander Kiene ist es dann der zweite Einsatz. Den zweiten Sieg in Folge wollen die Offenbacher Kickers einfahren. Der OFC reist am Samstag (14 Uhr) zum Namensvetter nach Stuttgart. Ebenfalls am Samstag empfängt Steinbach Haiger den Tabellenletzten aus Koblenz und Eintracht II trifft auf die SGV Freiberg. Erst am Sonntag ist der FSV Frankfurt gefordert. Die Bornheimer reisen zu Schott Mainz (14 Uhr).