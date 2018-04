Der KSV Hessen Kassel hat das hessische Duell in der Regionalliga Südwest am Mittwoch für sich entschieden. Mit dem Sieg in Steinbach sammelte das Team von Trainer Tobias Cramer wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Drei Spiele ohne Niederlage - der KSV Hessen Kassel stemmt sich im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest weiter gegen das Abrutschen in die Hessenliga. Am Mittwoch fuhren die Nordhessen beim TSV Steinbach einen 3:1-Erfolg ein. Nun trennt das Team von Coach Tobias Cramer nur noch ein Punkt vom rettenden Ufer. Allerdings hat Konkurrent Koblenz ein Spiel weniger.

Beim Gastspiel in Haiger hatte Lucas Albrecht den KSV per Foulelfmeter in der 21. Minute in Führung gebracht. Doch Nikola Trkulja besorgte nach dem Seitenwechsel den Ausgleich für die Mittelhessen (56.) - ebenfalls per Foulelfmeter. Der KSV zeigte sich davon allerdings unbeeindruckt. Tim-Phillip Brandner (63.) besorgte das 2:1, Sebastian Schmeer setzte mit seinem Treffer zum 3:1 in der 90.Minute den Schlusspunkt.