Jubel oder Frust? Was am Ende der Saison übrig bleibt, hat der KSV Hessen Kassel nicht mehr in der eigenen Hand.

Jubel oder Frust? Was am Ende der Saison übrig bleibt, hat der KSV Hessen Kassel nicht mehr in der eigenen Hand. Bild © Imago

Für Hessen Kassel stehen nervenaufreibende Tage an. Im Saison-Finale der Regionalliga können die Nordhessen den Abstieg nur vorübergehend verhindern. Ob sie endgültig drin bleiben, entscheiden Andere – und das erst in 15 Tagen.

Weitere Informationen Regionalliga im heimspiel! Das Zitterfinale in der Regionalliga ist am Samstag ab 17.15 Uhr ausführlich Thema im heimspiel! im hr-fernsehen. Ende der weiteren Informationen

Dem KSV Hessen Kassel steht am Samstag ein Saison-Finale mit Verlängerung bevor. Nach der Insolvenz und dem Punktabzug müssen die Nordhessen in der Regionalliga Südwest nicht nur am letzten Spieltag zittern, sondern auch in den Wochen darauf. Das liegt am komplizierten Aufstiegsverfahren der vierten Liga. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu der kuriosen Ausnahmesituation.

Wer steigt aus der Regionalliga ab?

Die Zahl der Regionalliga-Absteiger hängt von mehreren Faktoren ab und ist deshalb so kompliziert. Zunächst geht es eigentlich um die Drittliga-Absteiger, die aus der deutschlandweiten Profiklasse auf die Regionen verteilt werden. Im Fall der Südwest-Spielklasse ist das zu vernachlässigen, stammen doch alle Kellerkinder der dritten Liga aus anderen Gegenden. Das nächste Fragezeichen liefert die lang diskutierte Aufstiegsrelegation. Mit Saarbrücken und Mannheim treten hier zwei Südwest-Clubs an. Verlieren beide und bleiben damit in der Regionalliga, müssen zwei Vereine mehr absteigen. Zuletzt wird die Liga noch um einen Club reduziert, wie Sascha Döther, Geschäftsführer der Regionalliga Südwest, dem hr-sport bestätigte. Im schlimmsten Fall müssten sich somit die letzten fünf Teams der Tabelle, also vom 15. abwärts, in die Oberliga verabschieden. Im besten Fall, beim Aufstieg von Saarbrücken und Mannheim, wären es nur drei.

Wann bleibt der KSV in der Regionalliga?

Kassel kann am letzten Spieltag bestenfalls noch auf Platz 15 der Tabelle vorrücken. Wie oben beschrieben, würde dieser Rang nur reichen, wenn einer der beiden Aufstiegskandidaten den Sprung in die dritte Liga schafft. Nimmt man die vergangenen Jahre als Grundlage, sollte man keine allzu großen Hoffnungen hegen. Drei Mal in Folge schaffte keine Mannschaft aus der Regionalliga Südwest den Aufstieg. "Wir drücken natürlich die Daumen, dass diesmal möglichst beide Teams aus unserer Liga aufsteigen", sagt Geschäftsführer Döther.

Was hat der KSV Hessen Kassel noch in der eigenen Hand?

Nicht mehr viel, aber vielleicht am Ende doch genug. Der KSV muss versuchen, im letzten Saisonspiel gegen Eintracht Stadtallendorf zu punkten. Wegen des deutlich besseren Torverhältnisses als die Konkurrenz wäre dann zumindest Rang 16 sicher. Patzt zudem Koblenz - derzeit einen Punkt vor Kassel – ist sogar noch Rang 15 drin. "Wir müssen jetzt unseren Job machen, damit wir uns am Ende nicht ärgern, wenn alles andere für uns läuft", so KSV-Coach Tobias Cramer. Für die Kasseler wäre der Klassenerhalt die Krönung einer extrem schwierigen Saison. Wegen der Insolvenz mussten die Nordhessen mit neun Minuspunkten starten, zur Winterpause schien die Rettung illusorisch.

Kann Hessen Kassel noch direkt absteigen?

Auch das ist noch möglich. Verliert der KSV gegen Stadtallendorf, hätten die Stuttgarter Kickers noch die Chance, Kassel zu überholen. Der FSV Frankfurt kann das verhindern. Die Bornheimer treten in Stuttgart an und könnten ihre nordhessischen Landsleute mit einem Punkt vor dem Abstiegsplatz retten. Allerdings geht es für den FSV um nichts mehr. Bleibt also abzuwarten, wie motiviert die Frankfurter ins Saison-Finale gehen.

Wann fällt die endgültige Entscheidung?

Schafft es Hessen Kassel auf Rang 15 oder 16, ist die Saison für den KSV noch lange nicht zu Ende. Ganze 15 Tage warten heißt es dann. Warten auf das, was Saarbrücken und Mannheim in der Relegation machen. Warten auf die Gewissheit im Fall "Abstieg oder Klassenerhalt". 15 Tage sind eine halbe Fußball-Ewigkeit. "Gott sei Dank liegt dann noch das Hessenpokal-Finale dazwischen (21.Mai, Anm. der Red.). Wir sind bis dahin zumindest noch im Trainingsbetrieb", sagt KSV-Trainer Cramer. "Am Tag der Entscheidung werden wir uns dann vor den Fernseher setzen und mitfiebern." Eben ein Final-Krimi mit drohender Verlängerung.